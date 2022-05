Olivier LANDREAU

15 ans d'expériences en gestion de projet



Assistance maîtrise d’ouvrage :

Interface avec utilisateurs métier, définition des besoins, élaboration de cahiers des charges et de spécifications fonctionnelles, pilotage de la recette fonctionnelle, assurance qualité



Conduite du changement :

Accompagnement du changement, plans de formation et de communication, documentation, animation de formation et déploiement international`



Mes compétences :

Presse

Web

ERP

ITIL

Gestion de projet

Management

Médias

Publication multicanal

Conseil

AMOA

Adobe Photoshop