Olivier LANIER

ExtremIT est une société de services informatiques de proximité de 35 personnes. Elle s’adresse à une cible de PME / PMI des Hauts de France (650 clients).



Notre Métier : Simplifier l’informatique des entreprises grâce une offre globale, innovante et un accompagnement au quotidien.



Notre offre se divise en 3 pôles complémentaires :



1 – Le pôle Solutions applicatives assure l'installation ou l'hébergement de logiciels standards ou spécifiques, le paramétrage, la formation (sur site ou dans nos locaux), le suivi et l'assistance.

Notre offre s’articule autour des éditeurs de solutions de gestion Sage et Cegid principalement.



2 – Le pôle solutions web & digitales se positionne comme un accompagnateur de la transformation digitale des entreprises. Création de sites web, applications mobiles, webmarketing, aide au référencement, acquisition de trafic, … Nos développeurs s’appuient sur des CMS Open Source réputés comme Prestashop, WordPress ou Joomla





3 – Le pôle solutions réseau & sécurité informatique conseille et accompagne les entreprises dans leurs évolutions et leur adaptation aux nouvelles technologies. Il conçoit leur architecture réseau et déploie les solutions.





Nos forces : le support et la formation



FORMATION : Simplifier l’informatique c’est aussi rendre autonome les utilisateurs. Nos experts proposent des sessions de formations individuelles ou collectives aux solutions distribuées et aux logiciels de bureautique afin d’accroître les compétences de vos collaborateurs.



ASSISTANCE : extremIT met toutes ses compétences à votre disposition pour assurer la disponibilité de votre système d'information. 3 services de hotline dédiés et assurés par les consultants, ingénieurs et techniciens extremIT apportent des réponses immédiates par téléphone, e-mail et télémaintenance.