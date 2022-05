Olivier LANTUEJOUL

Depuis 1995 chez Ratier-Figeac, j'ai passé 14 années sur les lignes de production et 6 années au sein des Méthodes Générales. Je connais très bien le fonctionnement de l’entreprise, et dispose d'une excellente connaissance technique associée aux différents métiers que j'ai eu l'opportunité d'exercer au sein de cette société.

Je suis très bien intégré dans mon équipe qui, je pense apprécie mon expérience, ma disponibilité et les conseils que je suis toujours prêt à donner.

Je me sens capable de prendre de plus grandes responsabilités.

Rigoureux et consciencieux dans mon travail, je sais ce que tenir les objectifs signifie. Adaptable, je suis réactif et j’essaye de trouver une solution à tout problème pouvant survenir.

J'espère que ma motivation aura su retenir votre attention.





Mes compétences :

Rectifieur CN

Tourneur CN

Fraiseur CN

Leader de ligne d'usinage

Technicien methodes outils coupants

Mécanique

Outils coupants