Olivier LARDET

Mes expériences professionnelles en entreprise ou en télétravail m'ont amené à me spécialiser dans le design lié aux sports outdoor. 20 ans plus tard, la créativité est toujours là.

Et pour tous les sportifs, rester beau, même quand on transpire, c'est important !



Ce que je sais faire : vous accompagner dans la création d'équipements techniques pour le running, le triathlon, le roller, le cyclisme, le VTT, ...

-Par la création de bons à tirer selon un cahier des charges précis.

-En assurant le suivi relationnel avec vos clients en France ou à l'international.

-Par la réalisation de maquettes techniques pour la production.

-En respectant les process de fabrication de vos fournisseurs.



Mon meilleur atout : être capable de vous proposer une multitude de visuels à partir d'un seul thème.

J'ai également une préférence pour le travail sur les logotypes et les chartes graphiques.



Je prépare actuellement un projet de graphiste free-lance par le biais de portage salarial et je propose de mettre mon expertise à votre service.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Gestion des recouvrements

Calibrage des couleurs

Création de logotypes

Réalisation de maquettes techniques pour l'impress

Création de bon à tirer