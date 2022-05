Bonjour à tous,



Ingénieur environnemental AgroParisTech, spécialisé en gestion des milieux naturels, j'ai mis en place la filiale d'une ONG internationale innovante en France et commencé à mettre mes compétences à disposition de la consultance internationales dans les secteurs des impacts socio-environnementaux, de l'adaptation au changement et de la conservation de la biodiversité.



Motivé par les projets innovants et les challenges internationaux, n'hésitez pas à me contacter!



Olivier Lasbouygues



Mes compétences :

Arcgis

QGIS

Microsoft office

Résilience et adaptabilité

Coordination de projets