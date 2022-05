Olivier LASSAUSSE

Issu d'études supérieures en Informatique, j'ai d'abord été passionné par le développement.



J'ai donc décidé de commencer ma carrière par plusieurs années en SSII qui m'ont permis de participer à de petits comme à de très gros projets notamment en environnement AS/400 et SAP.



Après 8 ans en SSII, j'ai eu envie d'intégrer une équipe et une entreprise pour participer à de nouveaux projets.



Depuis 2002, je pilote le service informatique d'une société d'environ 100 salariés dans le domaine de la formation. C'était un nouveau défi loin de mon expérience de développement.



J'ai mis en place plusieurs infrastructures techniques : Citrix Metaframe, ToIP Cisco, environnement de serveurs virtuels VMWare.



J'ai aujourd'hui une équipe de 5 personnes.



Depuis 2007, j'ai pris en charge également la partie système d'information et j'ai piloté la refonte de l'ensemble de l'architecture logicielle.



Je m'oriente de plus en plus vers l'urbanisation d'infrastructure, l'analyse décisionnel et le pilotage d'environnements hétérogènes.



En février 2011, j'ai pris en charge un nouveau service : le service Planification et Ordonnancement des formations.



Mes compétences :

EAI

virtualisation

business intelligence

téléphonie sur IP

ERP

gestion de bases de données