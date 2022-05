Avec une expérience tant en société de conseil qu'en bureau d'études ou sur le terrain, j'ai pu capitaliser expertise technique dans les domaines du marketing et des statistiques, et aisance relationnelle avec les clients comme les partenaires ou les collaborateurs.

Capable de produire des études et de les mener en toute autonomie, je peux intervenir sur le marketing stratégique, social ou digital, le data mining et l'analyse des données, ou encore la gestion de projet liée à ces domaines y compris sur les retombées économiques ou financières.

Disponible et mobile je me tiens à votre disposition pour tout échange.

Bien cordialement

Olivier Lattay







Mes compétences :

Analyse identité et positionnement stratégique

Traitement statistique

Élaboration/mise en œuvre de plan de communication

Psychologie du consommateur

Évaluation et analyse de l'image de marque

Méthodologie qualitative et quantitative

Élaboration d'étude marketing et d'opinion

Data mining

Marketing direct

Marketing stratégique

marketing digital