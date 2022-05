Olivier LE BIGOT

Co Gérant de la société TECHNOPIEUX NANTES NORD, LE MANS, TOURS, VANNES et RENNES



Le principe fondamental de Technopieux est de proposer la mise en place de fondation de bâtiment ou éléments d’extérieur par le biais de pieux vissés.

L’exploitation de ces pieux s’adapte à de nombreuses applications : résidentielle, commerciale/industrielle, soutènement et récréotouristique...



Cette technique présente de nombreux avantages :

● coût : moindre que les fondations bétons (30 à 70 % moins chères),

● durée des travaux : 48 heures pour une maison classique avec machine EM1 sans impact des aléas climatiques et des variations des couts induits,

● garantie : chaque chantier bénéficie d’une étude de chantier par un bureau d’étude composé d’ingénieurs, avis technique favorable du CSTB,

● écologie : peu d’altération du terrain, retrait aisé du pieu…

● machines adaptées à tous types de terrain.



Nous intervenons dans les départements suivants :

- Bretagne : Morbihan, Finistère, Côtes d'Armor et Ile-et-Vilaine,

- Pays de Loire : Loire Atlantique, Vendée , Mayenne, Sarthe

- Basse Normandie : Manche, Calvados, Orne

- Centre : Eure-et-Loire, Loir-et-Cher, Cher, Loiret, Indre-et-Loire, Indre

- Ile de France : Seine et Marne, Yvelines, Hauts de Seine, Essonne, Val de Marne, et Paris