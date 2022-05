Olivier LE BOUEDEC

Je suis ingénieur d'études et développement Java J2EE



Au cours de mes six années d'expériences dans les domaines de la défense, l’aéronautique, la banque et le tertiaire, j’ai pu concevoir et développer des applications N-Tiers et des logiciels sur système embarqué. Egalement, j’ai rédigé des spécifications techniques et réalisé des tests unitaires et des tests d’intégration.



J’ai acquis de nouvelles compétences notamment sur les modèles de conception et l’intégration continue. Déterminé, discret et consciencieux, je désire apporter mes compétences et mes connaissances en développement de projet Web et de logiciels au sein d'équipes techniques.



Motivé par l’architecture et le développement d’applications web de gestion, je recherche une structure conviviale sur Rennes dans laquelle je puisse continuer à apprendre, développer mon esprit d’analyse et m’investir sur de longues missions en J2EE.



