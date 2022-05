Olivier LE COZIC

La relation client pour moi est une relation de confiance qui s’installe sur la durée et qui génère un partenariat « gagant gagnant ». J’entends par là de satisfaire les clients par les produits, les services et les conseils que vous proposez.

Vendre, c’est aussi négocier les meilleurs emplacements, tenir ses engagements, optimiser les volumes et faire en sorte que l’opération soit une réussite pour le vendeur mais aussi pour l’acheteur. J’aime vendre, j’aime défendre les marques que je représente et mener à bien les missions qui me sont attribuées. Pour cela, chaque rendez-vous accordé par le client, chaque visite sur un point de vente doit se conclure par une action en faveur de mes produits : vendre une animation, gagner des points de DN, gagner de la visibilité par rapport à mes concurrents, poser de la plv, prendre contact avec un nouveau décideur, faire des réimplantations…

Mon parcours est riche et varié. J’ai choisi d’être barman afin de voyagé plusieurs mois d’affilés et de m’ouvrir au monde. J’ai alterné ce mode de vie travail/voyage à vélo pendant plus de 10 ans. Ces expériences uniques m’ont apprises énormément dans la façon d’aborder les choses. En parcourant mon cv vous pourrez constater que les expériences nouvelles sont pour moi un moteur pour être une personne meilleure et plus performante. Après avoir été chef de rayon liquide, je me suis orienté vers une formation de commercial pendant un an afin d’être du côté de la barrière qui me semblait le mieux me correspondre. C’est ainsi que j’ai exercé les fonctions de technico-commercial en agrofourniture et de chef de secteur gms avec une réussite qui dépassait mes attentes du début. Je tiens à vous préciser que pour chaque poste où j’ai exercé j’ai toujours satisfait mes employeurs. C’est en partie pour toutes ces raisons que j’ai décidé de céder l’activité maraîchère à ma femme qui va assurer sa pérennité et son développement et de revenir vers un poste de chef de secteur ou j’ai déjà fait preuve de réussite.



Mes compétences :

Transport

Management

Rigueur

Service client

Marketing opérationnel

Planning stratégique

Réimplantation

Packaging

Merchandising

Vente

Négociation

Microsoft Office 2010

Sourcing

Relations clients