Olivier LE DIMNA

Depuis plus de 12 ans, le DIS Group est une entreprise de services du numérique (ESN). Nous sommes spécialisés dans le conseil et l’accompagnement en évolution de systèmes d’information. Nous vous accompagnons quelque soit la complexité de vos projets. Notre métier est d’optimiser le votre.



Reconnu dans les domaines des infrastructures informatique, de l’externalisation, de l’hébergement Web haute disponibilité ainsi que des réseaux très haut débit (TDH) nous pouvons infogérer tout ou une partie de votre système d’informations. Implanté sur l’ensemble de la France et à l’international, DIS Group s’étend sur 3 domaines d’expertise :





Les télécoms très haut débit avec

DIS Network



L’externalisation (Cloud Computing) et l’hébergement de données, d’applications, de services avec

DIS Hosting



L’optimisation d’applications web avec

DIS DevOps



http://www.group-dis.com



Mes compétences :

Expertise dans l'analyse et l'optimisation des SI

Expertise dans l'intégration systèmes réseaux

Expertise dans la virtualisation-Cloud

Infogérance d'infrastructures

Expertise dans l'hébergement haute disponibilité