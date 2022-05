Olivier LE FAOU

BONJOUR,

De formation Ingénieur Généraliste Construction, j'ai exercé en qualité de responsable / directeur de programmes immobiliers, Montage et Production: Du foncier à l'achèvement: Logements, Résidences Services sénior et loisirs. Plus récemment maîtrise et optimisation de l'énergie pour l'habitat: (3 éme cycle: MASTÈRE SPÉCIALISÉ ICAM NANTES en Éco-innovation et nouvelles technologies de l'énergie). Formation dédiées aux projets BEPAS et BEPOS et technologies futures: Hydrogène et autonomie énergétique des constructions, graphène. Mémoire de Mastère développée sur l'infiltrométrie, l'autonomie énergétique du bâti, le lissage de l'approvisionnement énergétique et sa distribution régulière par combinaisons de procédés. Étude et projection des futures contraintes exigibles par la prochaine RT (2020...) Équation du bon sens: Sources énergétiques de demain inévitablement inépuisables: SOLEIL + EAU.

Actuellement mon activité s'oriente principalement sur la recherche d'opportunités foncières.

A votre écoute pour tout échange.



CORDIALEMENT.



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

Droit immobilier

Génie civil

Construction

Maîtrise d'ouvrage