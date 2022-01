Olivier LE LIÈVRE

COMPETENCES SPECIFIQUES



*Gestion de production et des flux, management de la qualité, sécurité alimentaire, norme ISO 22000 – FSSC 22000(HACCP, Bonnes pratiques d’hygiènes, qualité des aliments, norme ISO 9001, outils du progrès continu (PDCA, 5M, TRS, 5S, …), traçabilité, certifications halal, kasher…



*Sécurité, fiches de sécurité aux postes de travail, document unique, analyse préliminaire des risques, HAZOP, programme BBS, near miss, management de crises …



*Gestion de projets, développement de nouveaux produits, réalisation de plans d’affaires, d’études de faisabilité technique et économique, gestion financière, gestion des achats …



*Génie biochimique, pilotage d’unités de fermentations liquides / solides à l'échelle laboratoire, pilote et industrielle, physiologie microbienne, microbiologie alimentaire, bactéries lactiques et d’affinage …



*Bio Procédés agroalimentaires, pilotage d’unités industrielles de lyophilisation, de centrifugation, d’ultrafiltration et optimisation des conditions de fonctionnement (rendements, coûts), industrialisation de nouveaux produits, transferts inter-sites, schémas TI, analyse fonctionnelle …



