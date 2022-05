Olivier LE POGAM

Bonjour,



Je suis actuellement Directeur Technique de la société AppQuartz.



Voici quelques unes de mes compétences techniques :



- Architecture et développement d'applications Android et iOS (iPhone, iPad) en environnement client/serveur

- Bases de données (conception, développement et optimisation avec Sybase, MSSQL et MySQL)

- Développement client/serveur Linux applicatifs, intranet et internet (HTML, GNU C++, Perl / ModPerl, PHP, Applet Java, ActiveX, Symfony, Bootstrap, Ajax, jQuery)

- Administration système Windows et Linux (DNS, PostFix, Apache, MySQL, technologie LAMP, load testing OpenSTA)

- Développement client/serveur Windows (Borland C++ 3-5, Delphi 1-7, Visual C++ 6.0, environnement .NET : C#, VB, ASP, technologie COM, Java 2)

- Téléphonie (développement de serveurs vocaux avec reconnaissance de la parole, Philips SpeechPearl, Dialogic / NMS, Show'n'tel, Nuance)

- Technologies embarquées et mobiles (Java 2 - J2ME, MIDP, développement en technologie Bluetooth sur plateforme Windows, Linux et J2ME. Développement bas niveau Windows Mobile, utilisation des API RIM BlackBerry).

- Echanges de données en environnement hétérogène (XML, SOAP ...)

- Gestion (comptabilité générale / analytique / analyse financière)

- Management d'équipes de développement et gestion de projet (traditionnel, agile/scrum)



