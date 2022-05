Olivier LEBEAU

Passionné de musique, je me suis orienté au début des années 2000 vers l'analyse de gestion et le développement d'applicatifs pour des raisons alimentaires. Quand on voit comment est malmené le milieu de la culture depuis quelques années..., mieux vaut que cela reste un plaisir!



Fort de 10 années d'expérience dans le développement d'applicatifs et de gestion de bases de données à destination des PME/Grands Groupes et suite à une fin de contrat au tort d'un patron qui "oubli" de payer les cotisations sociales, j'ai créé en 2009 mon entreprise de service aux professionnels et particuliers sous le nouveau régime de l'auto-entreprenariat.



Mes connaissances et compétences hardware (qui sont à l'origine de ma formation informatique), mes formations PAO, ma curiosité pour tout ce qui touche de près ou de loin au high-tech, me permettent aujourd'hui de proposer des services de développement de sites internet/intranet, de maintenance de parcs professionnels ou privés, d'installation réseaux.



J'interviens sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques et sud-Landes.



Je reste ouvert pour étudier toutes propositions



Mes compétences :

Javascript

Informatique

SQL

Crm

Guitare

Musique

Auto entrepreneur

Infographie