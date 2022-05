Olivier LEBUGLE

Dynamique et rigoureux, je me suis toujours adapté rapidement et j’ai mené à bien différentes missions qui m’ont été confiées, qu'il s'agisse de la négociation avec les centrales d'achats nationales (GMS), de la gestion du réseau grossiste national, du développement du réseau de sites de e-commerce ou encore de l'animation des équipes commerciales (terrains et télévente).

Ayant un sens aigu des responsabilités et d'excellentes compétences commerciales, j’ai participé à l’élaboration et au suivi des plans d'affaires annuels.





Mes compétences :

ECommerce

Négociation commerciale

Management

Marketing