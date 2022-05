Olivier LECLERCQ

Objectif : Optimisation de la performance des forces de vente et du management commercial



 Pilotage des animations commerciales, développement et gestion d’un réseau

 Recrutement, formation, coaching, évaluation, audit des équipes point de vente

 Management, conduite du changement et gestion de centre de profit





Mon parcours professionnel comme animateur de réseau (+6ans) puis de Directeur de magasin (+9 ans), a fait de moi un manager expérimenté capable d’animer, de former des équipes et de donner à celles-ci les moyens d’atteindre les objectifs demandés, sur la base d’un plan d’actions opérationnelles construit en amont.



Mes compétences :

Gestion centre de profit

Management

Merchandising marketing

Animation

Conduite de changement

Gestion de projets

Merchandising

Audit

Formation