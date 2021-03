Bonjour à toutes et à tous,



Après avoir observé une pause professionnelle de 5 années pour raisons familiales, je crée en février 2018 Olivier LECLÈRE Conseil, activité de conseil aux entreprises dans les domaines du marketing, de la VàD et de la rédaction.



Auparavant, après avoir exercé des fonctions commerciales puis marketing pendant une dizaine d'années en tant que salarié, notamment dans le domaine de la VàD, j'ai créé en 2002 OLV Conseil, S.A.R.L. dont l'activité initiale consistait en la conception de sites Internet à valeur ajoutée.

En juin 2004, j'ai réorienté totalement la société, en créant CONFORTEL, une activité de Vente à Distance de matériel téléphonique professionnel.

Cette aventure a pris fin en octobre 2012, et j'ai éprouvé une grande joie à développer cette entreprise jusqu'au bout.



Tout simplement à développer un réseau de connaissances ou encore de partenaires.



Professionnellement parlant, je suis fortement intéressé par le marketing, la rédaction, la VàD (Vente à Distance), Internet.



Sur le plan personnel, je suis bédéphile, particulièrement passionné par les « comics » américains (en langue française).

Je voue également une passion aux arts martiaux. Suite à mon installation en Bourgogne, j'ai ouvert un club de boxe pieds/poings en zone rurale.

J'apprécie par ailleurs beaucoup l'écriture, dans laquelle je me suis lancé plus sérieusement depuis quelques années ; je prépare un projet dans ce domaine pour le second semestre 2018.

Pour finir sur le plan personnel, je suis motard, et prépare un « Moto Tour » dans le sud de la France pour l'été 2019.



