Olivier LECOCQ

12 années au sein de la firme colruyt en commençant comme étudiant, j'ai évolué à un rythme soutenu pour arriver comme gérant et ce pendant 4 années.



Mes études en comptabilité et éducation physique mon permis de bien gérer les situations.



J'ai eu l'opportunité de partir pour la firme non alimentaire brico mais après 2 mois, je me suis vite aperçu que le non alimentaire ne me convenait pas surtout dans cette société.



J'ai contacté Aldi pour faire mes preuves et pour pouvoir m'auto- critiquer et surtout voir où je me situais par rapport à mon travail.



J'a bien réussi cat j'ai obtenu un magasin à gérer après 5 mois de stage.



J'ai 3 enfants (8,6 et 2 et demi) donc j'aimerais plus profiter car dans la grande distribution, les heures sont énormes et des plus les heures supplémentaires ne sont pas payées (fixe de départ + primes).



Je recherche un job aussi bien rémunérer pour pouvoir donner un mode de vie normal à ma famille et si je peux concilier cela avec une base horaire un peu plus respectueuse de la vie de famille cela serait parfait.



caractère: travailleur, souriant, volontaire



je suis joignable au 0472566002



e-mail: lecocq.olivier@live.be