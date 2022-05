Olivier LECOMTE

Employé polyvalent, coupeur façonneur de verre , manipulation du pont .programmation du centre d'usinage et mise en oeuvre , gérer une équipe ,expédition et réception

monteur régleur sur presse à injecter en plasturgie ( 2 ans d'expérience )

agent de maintenance en agroalimentaire ( 1 an d' expérience )

agent de maintenance en plasturgie ( 2 ans d' expérience )

CACES 3 ( 23 ans d' expérience )