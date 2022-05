Olivier LEFÈVRE

Expert incontestable de la conception 3D industrielle depuis la pièce de style à l’assemblage le plus complexe.

Esprit analytique, toujours à la recherche de solutions. Technicien créatif et naturellement curieux...



Mes compétences :

Design produits

Packaging

Outillages plasturgie / fonderie / composites

Gammes de fabrication / contrôle

Outils d'assemblage / de production / de contrôle

Conception et fabrication assistée par ordinateur

Developpement de produits industriels

Expert Catia V5: Volumique, Surfacique Avancé, Ass