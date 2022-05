Olivier LEFIEVRE

Après 18 années passées au sein d’Infotel, je rejoins les équipes du Groupe EuRh-IT, composé d'EuRh-IT Conseil et EuRh-IT Solution (Portage salarial).



EuRh-IT Conseil résulte du rapprochement de Professionnels des métiers de l’informatique désireux :

* de déployer des offres novatrices de services orientées Prestations IT

* de positionner le capital Humain au cœur de son Offre



Nous proposons chez EuRh-IT Conseil des prestations du type :

* Prestations de Conseil et Services IT

* Recrutement IT

* Développement de carrière

* Veille sur les Métiers de l’informatique

* Développement de nouveaux partenariats et nouvelles offres ...



Nous proposons chez EuRh-IT Solution les services du Portage Salarial pour les consultants en Systèmes d'Information (Consultants Métiers, Chefs de Projets, Consultants SI, DP, Analystes ...) désireux d'être plus autonomes dans leur recherche de missions.



Le Portage salarial, c'est "être indépendant dans ses recherches de Missions" tout en bénéficiant d'un statut de salarié, au même titre que tout autre salarié.



Les nouveaux enjeux Métiers :



L’intrusion du Numérique et du Digital dans notre quotidien, la prééminence de la DATA comme nouvel eldorado bouleverse nos façons de travailler et impose aux consultants « Etudes – AMOA – Infra et Conseil » de nouveaux défis.



A l’heure du « Tout numérique », nous menons une politique de veille active pour identifier les métiers et besoins émergents : Profils Data Scientist, Chef de projet DevOps, Consultants Cloud …



Que vous interveniez en tant que consultant Métier, ou Ingénieur Infra, consultant PMO ou expert Mainframe, notre responsabilité est de vous accompagner dans le développement de votre expertise pour mieux répondre aux nouveaux défis des métiers de l’informatique.



Venez visiter notre site :Array, consultez nos fiches métiers, nos actualités ...