Olivier LEFRANC

MON PROJET : Supply Chain Manager, acteur de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et de distribution de l'entreprise.



MON EXPERIENCE :

- 13 ans dans l'industrie de l'emballage en carton ondulé et dans l'imprimerie

- 13 ans dans la distribution spécialisée en Electrodomestique.



MES PRINCIPALES COMPETENCES :

- Management d'équipes pluridisciplinaires et multi-sites

- Gestion de la chaîne d'approvisionnement et des stocks

- Planification / ordonnancement de la fabrication, plan de production à moyen terme

- Organisation et pilotage d'un centre de montage d'emballages

- Gestion de projets

- Elaboration de l'offre produits et négociation avec les fournisseurs

- Mise en place et suivi d'opérations commerciales BtoB

- Administration des ventes

- Opérations export et crédits documentaires

- Gestion de bases de données articles et tarifs



