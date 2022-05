Olivier LEGAN

Je réalise films publicitaires télé et viraux pour donner vie à vos concepts. Ancien créatif en agence, j'interviens aussi dès la genèse d'une campagne.

Graphiste à la base, j'ai commencé en étant dessinateur de bande dessinée, Illustrateur et directeur artistique de presse, J'ai aussi une expérience en ce qui concerne l'animation.

En parrallèle, je développe des travaux artistiques personnels que ce soit à base de photographies ou bien de sculptures. Je travaille aussi sur un projet de bande dessinée qui me tient à cœur.



Mes compétences :

Photographie

Dessin animé

Bande dessinée

Sculpture

Réalisation de films

Magazines

AD