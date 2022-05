Ingénieur généraliste avec 15 ans d’expériences dans la maitrise d’ouvrage (MOA) et la gestion de projet, je m’investis pour des projets ambitieux et techniques dans des domaines d’activités et technologiques variés.

Des compétences humaines reconnues, une capacité d’écoute et une force de conviction, me permettent d’être à l’aise avec tous les acteurs liés à un projet (Marketing, Ingénieur, Technicien).