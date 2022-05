Olivier LEHAIN

Bonjour,



Inspecteur vérificateur en DIRCOFI IDF depuis 6 ans, je possède une solide expérience en fiscalité d'entreprise et de groupe (IS / TVA / taxes annexes) ainsi qu'une bonne vision des problématique internationales (territorialité TVA / retenues à la source / transfert de bénéfice).

Par ailleurs, mon implication dans les contrôles effectués m'a permis d'une part de cerner rapidement les problématiques non seulement fiscales mais également liées à la gestion commerciale des entreprises rencontrées et d'autre part de valider certains process mis en place par des dirigeants tant dans le cadre de la transmission de leurs patrimoines que pour faire face à des problématiques liées à l'activité même de l'entreprise.



Mes compétences :

Conseil

fiscalité

TVA