Olivier LEMAIRE

Après avoir travaillé dans le domaine social j'ai exercé dès 1991 le métier de chargé d’étude pour la CUL et la Préfecture du Nord, pour ensuite intégrer le cabinet du Préfet de la Sarthe, Puis le cabinet du Préfet Délégué de la Région Nord Pas De Calais.

En 1999, je prends la direction d’un important Syndicat Mixte, considéré pendant quelques années comme l’une des références pour la coordination des programmes Européens. J'ai ensuite créé la 1ère Société d’Economie Mixte Transfrontalière (capital de 679000€) dont on m'a confié la direction générale, spécialisée dans le conseil, le financement et l’accompagnement de projets.

En septembre 2009, je créé l'Agence EVOLI Conseil, située à Lille au cœur de l’Euro-métropole, cabinet de consultants spécialisés, tous issus de parcours professionnels riches et variés et ayant exercé pour certains, pendant plus de 10 années sur des postes de direction au sein d'établissements publics territoriaux. Notre équipe apporte ses compétences dans l’ingénierie de projet et dans le développement d’outils de financements.





Mes compétences :

Marketing stratégique

Stratégie territoriale

Stratégie d'entreprise

Recherche de fonds Européens