Olivier LÉMONT

LINGAT Architectes est issue d'une structure d'ingénierie

et de maîtrise d'œuvre fondée en 1966 par Claude LINGAT.



C'est aujourd'hui une équipe de professionnels composée d'architectes et d'ingénieurs qui exercent leur savoir-faire dans tous les domaines d'activités.



Installée sur le Parc d'Affaires TGV Reims-Bezannes, LINGAT affirme sa présence dans une zone géographique élargie.



Nous vous accompagnons du premier trait de crayon

à l'achèvement de vos travaux en vous proposant des savoir-faire tels que : Conception architecturale, Economie de la construction, Consultation des entreprises, Suivi des travaux,

Respect des délais, Ingénierie en structure, Protection

et sécurité de l'environnement, Développement durable

et qualité environnementale.



