Olivier LENOEL

Responsable Régional de l'Economie Sociale et Solidaire



Mes missions concernent :



•L’audit juridique, comptable, fiscal et financier, Expertise Comptable

•La certification des états financiers annuels

•L’analyse et mise en place des procédures de contrôle interne

•La méthodologie des analyses de risque

•L’accompagnement dans la recherche des financements

•L’assistance au suivi des projets (suivi budgétaire, suivi de trésorerie) ainsi que l’assistance à l’élaboration de contrats d’objectifs et conventions





Mes compétences :

Audit

Économie sociale et solidaire

Commissariat aux comptes

Finance

Expertise comptable