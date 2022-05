Olivier LENOURY

Aguerri, ayant plus de 35 années d'expérience dans le secteur de la vente auprès des industries et assimilés. Passif d'excellents résultats pendant cette carrière professionnelle.



Je souhaite poursuivre aujourd'hui dans ce métier que j'affectionne particulièrement.

Rompu à la prospection, à la négociation, maîtrisant les diverses techniques de vente , sachant encadrer et fédérer, je veux mettre à profit ces différentes compétences au service d'une entreprise dynamique qui saura m'accueillir.



Mes compétences :

Prospection de clients

Négociation commerciale

Vente

Claix Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word