Olivier LÉOTÉ

Avec plus de 21 ans d'expérience dans l'injection plastique, dont 18 ans dans la même entreprise, je suis polyvalent au sein d'un atelier de production.



Egalement, je sais être un support technique sur nos différents sites. J'ai réalisé différentes missions à l'étranger.



- support technique de 2 mois au Mexique ( support au responsable de production ).

- support technique de 9 mois en Slovaquie ( chef d'atelier )

- transfert sur un site en Roumanie



Depuis plusieurs années, je réalise les premiers essais et mise en place des processus de fabrication sur notre site français . Mes autres activités sont la recherche de la performance en terme de coût, performance et optimisation de processus d'injection.



Depuis 5 ans, je réalise des essais chez nos moulistes chinois ainsi que les réceptions outillage en support à notre mouliste chinois. A réception des outillages sur notre site français, je réalise les mises en production.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Industrialisation

Pareto

smed

Optimisation Et Recherche De Gain

Analyses / Remèdes Des Dysfonctionnements Processu

Support Technique À L'étranger ( Mexique, Slovaqui

Optimisation des process

TOP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IP

Production

Méthode SMED

5S