Olivier LEPAGNOT

Après 25 ans en Gendarmerie Mobile et Départementale, j'ai rejoint le secteur civil depuis deux ans et demi..

Après une première expérience dans le secteur du transport et de la logistique, je cherche à relever un nouveau challenge.

Ma vie militaire m'a permis d'apprendre la rigueur, le respect de la hiérarchie, la ponctualité, l'esprit d'équipe et de camaraderie.

J'ai été cadre dans une entreprise de transport et de logistique, responsable de 60 à 90 personnes selon les saisons. Formé sur le management, la gestion de planning, la gestion du temps, la réglementation routière et du temps de travail et sur la sécurité, je désire acquérir d'autres compétences.

Je peux étudier toutes propositions sur les secteurs d'Annecy, d'Aix les Bains et de Chambéry.



Mes compétences :

RIGOUREUX