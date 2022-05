Olivier LÉPINE

Pour résumé en une phrase : Un parcours professionnel atypique.



Tout d'abord photographe publicitaire durant une dizaine d'années, je me suis associé avec un infographiste pour monter un studio de création. Après de belles années faîtes de curiosité, de découvertes, d'apprentissages et de stress, nos chemins se sont séparés.



J'ai alors rejoins un bureau de fabrication en imprimerie, avec lequel je travaillais régulièrement, pour, d'une part y mettre en place un studio de création intégré et d'autre part, pouvoir continuer à développer et fidéliser ma clientèle.



Souhaitant "voir autre chose", j'ai ensuite intégré une agence de création graphique, au sein de laquelle j'ai gérer à la fois l'équipe commerciale et mon portefeuille client.



N'ayant pu m'entendre sur mon avenir professionnel au sein de cette structure, j'ai choisi d'accepter la proposition de l'agence Epcom, de prendre sa direction commerciale.



Mes compétences :

Communication