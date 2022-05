Olivier LEPRAND

La société CQS et son équipe pluridisciplinaire, est spécialisée dans l’accompagnement de structures de santé et autres, en recherche d’optimisation de leur organisation par la mise en œuvre de démarche qualité, d’hygiène et de sécurité ou environnementale.



Nous apportons à nos clients, une offre managériale et technique adaptée à leurs besoins et attentes toujours croissants, en combinant des actions de conseil ciblé, de formation et d’audit.



Nous proposons également à nos clients des solutions informatiques de gestion des systèmes de management en support de nos actions sur le terrain.



Mes compétences :

Analyse technique

Recherche et Développement

Manager

Assurance qualité

Informatique bureautique

Gestionnaire de grands comptes

Service client

Chimie environnementale

Informatique

Environnement

Chimie

Métrologie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus notes

ISO 900X Standard