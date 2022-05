Institut de formation Aéroportuaire.

Airport Academie Tel: 06 21 78 08 90





Airport Academie vous propose:

Une Formation de haut niveau au coeur d’Orly

un suivi professionnel vous est dédié.



La "FORMATION QUALIFIANTE" est spécialement axée vers les professions d'agent d'escale commercial et agent de piste.



Conscients des éxigeances que requiert ces professions pour la plupart des compagnies aériennes, notre objectif est d'apporter "une vraie valeur ajoutée" à chaque postulant.



Sélectionné en amont, le candidat est ensuite encadré dans le but d'être opérationnel et qualifié.



Grace à notre "conseil ciblé", il bénéficie d'un "coaching" pour les recrutements et l'emploi (des prestataires et des compagnies Aériennes).



Donc, Pour aider avec soins les stagiaires formés dans notre centre :



Nous consacrons beaucoup de temps en accompagnement et en prise en charge pour qui souhaite s'investir.



Notre but:

L'EPANOUISSEMENT DANS SON EMPLOI.



CHAQUE MODULE DE FORMATION EST CONSTITUE AU MAXIMUM DE 12 STAGIAIRES AFIN DE PERMETTRE UN APPRENTISSAGE OPTIMUM AINSI QU'UN SUIVI "OPERATIF" DES CANDIDATS.



--------------------------------------------



AVIS AUX PROFESSIONNELS :

Vous êtes opérationnels à 100% et passionnés.



Je suis votre interlocuteur.



Je vous invite également à partager nos expériences du métier par mail.



Olivier LERENDU.



06 21 78 08 90



Site :

www.airport.academie.com



Mes compétences :

Formations Sol

Consulting