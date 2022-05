Olivier LESAEGE

Actuellement gérant de la société Immocom Investissements.

Missions de cette entreprise :

- Recherche foncière

- Conseil en investissement

- Conseil en montage d'opérations (Retail Parks ; Parcs d'activités artisanales)

- Commercialisation (exclusivement pour des opérations à caractère commercial)



Anciennement :

- Directeur du Développement des sociétés de promotion immobilières CEGEO et Mougin Investissements

- Directeur Adjoint du cabinet de conseil et de lobbying Mall&market

- Co-fondateur de la société de promotion immobilière Vicity

- Chargé de mission auprès de collectivités territoriales (en responsabilité de missions d'urbanisme et de développement économique) et d'Agences de Développement