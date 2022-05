Olivier LESAGE est ergothérapeute, diplômé d'Etat de l'Institut de Formation en Ergothérapie de BERCK S/MER (62) depuis 1996.

Pendant 10 ans, il travaille en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, et en centre hospitalier.

Pendant cette première partie de carrière, il crée, en collaboration avec un médecin de médecine physique, une unité d'éveil de coma pour personnes cérébro-lésées dans le Pas-de-Calais, où il organise le plateau technique de rééducation et la prise en charge spécifique à l'éveil de coma sur le principe de la multi-disciplinarité. Puis , il intègre le Centre d'éveil de l’hôpital de ROUBAIX (59), et participe à son développement pendant 2 ans.

Pour sa deuxième partie de carrière, il se spécialise en réadaptation, et travaille dans un SAVS SAMSAH de l'Association des Paralysés de France, auprès de personnes en situation de handicap moteur vivant à domicile.

Confronté à des personnes ou des familles engagées dans une procédure d'indemnisation à la suite d'un accident, il décide de se spécialiser, et entreprend des études universitaires sur la réparation juridique du dommage corporel.

Diplômé de la faculté de médecine de Paris Descartes, il crée son cabinet d'assistance à victime en avril 2014.

Il est inscrit sur la liste des Experts de la Cour d'Appel de DOUAI (59) depuis janvier 2015.



Mes compétences :

Réparation juridique du dommage corporel

réadaptation fonctionnelle

Evaluation du handicap

Prévention des risques de chute

Formateur gestes et postures

Evaluation de la dépendance des personnes agées à