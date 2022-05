L'enjeu des produits nouveaux, base stratégique de nombreuses entreprises performantes, ne doit pas être un aléa intellectuel et technologique.



Qualité et compétitivité ne suffisent plus. Chaque acteur de l'entreprise se doit de posséder les outils et techniques les plus récentes, sans pour autant délaisser ceux qui ont fait leurs preuves.



Créativité, Lean, management de la valeur, rendement de conception des produits, gestion de projets, méthodes de décision opérationnelle, changement de paradigme, Nexialisme, complexité, théorie de l'information, ASIT, Schémas mentaux, innovation frugale, mémorisation rapide, etc., la liste des notions utiles en conception de produits est longue mais ces vocables recouvrent des réalités très diverses.



Olivier LESAGE vous propose d'accéder à ces "systèmes d'armes" de l'entreprise par des conférences et/ou séminaires efficients, pragmatiques, ludiques et interactifs.





Mes compétences :

2 - Gestion de Projets Innovants

1 - Management de la Valeur - Conception Créative

4 - Processus de Décision Opérationnelle

5 - Ingénierie des Structures Métalliques

3 - Initiation à la VSM par Séminaire Interactif