Olivier LETAC

Directeur d'une clinique SSR du groupe Korian, j'assure la gestion de cet établissement dans toutes ses dimensions (RH, Qualité, économique...) en lien avec les responsables de services.



Auparavant chargé de mission auprès de la Direction Générale du Centre de Lutte Contre le Cancer de Caen j'ai contribué à la concrétisation de nombreux projets destinés à préparer l'avenir de cet établissement hospitalier dédié à la cancérologie (équipements lourds, Institut Normand du Sein, rénovation hôtelière,...).



De formation initiale scientifique en biologie, j'ai tout d'abord encadré des activités de contrôle qualité pour une société pharmaceutique puis dans le domaine des cosmétiques et parfums.



Suite à un master en gestion des entreprises suivi à l'IAE de Caen en 2003, j'ai pris les fonctions de responsable du laboratoire du Centre de lutte contre le Cancer qui réalise des analyses en biologie médicale avec une expertise forte pour la recherche de prédisposition génétiques aux cancers du sein et de l'ovaire.

Très rapidement j'ai géré en parallèle des projets pour le Centre dans le domaine de la qualité et de la communication.



Après un mastère en économie et gestion de la santé obtenu en 2010, j'ai pris également les fonctions de manager pour l'ensemble des services dits "médico-technique" (radiothérapie, radiologie, médecine nucléaire, laboratoire), lors de la réorganisation réunissant ces services au sein de Départements.



Au cours de cette mission, j'ai eu le plaisir de gérer de nombreux projets (adaptation des organisations, retour à l'équilibre financier, équipements innovants, Qualité ISO, ...) tout en étant régulièrement sollicité pour animer des projets à l'échelle de l'établissement (Qualité, Système d'information,...).



Mes compétences :

Biologie

Gestion de projet

Management opérationnel

Assurance qualité

Management stratégique

Gestion d'établissement de santé

Gestion budgétaire

Animation d'équipe

Comptabilité analytique

Gestion des ressources humaines

Oncology