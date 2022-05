Olivier LEUCI

Par un parcours très atypique, j'ai pu montrer que la volonté et le dynamisme sont la clé de tout.

Aujourd'hui ingénieur CNAM et titulaire d'un MBA, j'ai gardé de ma carrière militaire les capacités de management, d'organisation, de rigueur, d'adaptation et d'agilité. Gestion du stress, capacité au support d'une charge importante de travail sont également un héritage de cette période exigeante de ma vie.

Mon expérience m'amène à ce constat:

Sans capacité à porter une vision et des valeurs, à fédérer, à convaincre plutôt que contraindre, à permettre à nos collaborateurs d'exprimer le meilleur d'eux-même, et à entretenir la motivation de tous, il ne peut se réaliser de grands projets.

Devant les mensonges des propositions commerciales ou des CV, je préfère tenir à mes interlocuteurs un discours de vérité sur ce que je sais et ce que j'ignore et surtout leur présenter ma première qualité: la curiosité. J'ai coutume de dire que je ne sais pas tout mais que je suis capable de trouver une réponse pertinente et efficiente à tout problème que l'on me soumet.

Ma capacité à intégrer des processus nouveaux dans la mise en place de projets complexes de transformation numérique, à marier les contraintes technologiques et budgétaires, ma propension à appréhender les innovations technologiques avec pragmatisme en les confrontant à des cas d'usages réels sont des avantages certains pour l'entreprise qui m'emploie.

Enfin, par mon expérience de dirigeant, en responsabilité financière d'une activité de plusieurs millions d'euros par an, mes compétences au-delà de ma sphère professionnelle d'origine, ne sont plus à démontrer.

Je suis toujours prêt pour un nouveau challenge... Il n'y a que cela qui m'intéresse !



Mes compétences :

Anglais courant

Conduite de projets

Management d'équipes

Méthodologie de projets

International project management

Relation clientèle