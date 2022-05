Olivier LI-KIANG-CHEONG

Administrateur Système/Réseau en OpenSource.

Expertise Nagios Centreon Shinken

Leader de Fully Automated Nagios



J'ai choisi comme domaine d'expertise l'Opensource et

particulièrement la supervision Nagios. Je crois énormément au potentiel que l'opensource peut offrir aux entreprises. Ayant souvent comme image "solution pas cher", "peu documenté"... je me bats tous les jours pour démontrer le contraire et défendre mes convictions.

L'opensource gagne du marché en entreprises et beaucoup solutions concurrencent énormément le modèle propriétaire. FAN (Fully Automated Nagios) dont je suis le leader du projet est un exemple.



Actuellement en poste à GFI IP, je suis chef de projet dans les comptes qui sont infogérés dans notre centre.



blog: http://lkco.gezen.fr/

twitter : https://twitter.com/olikiangcheong



Mes compétences :

Debian Linux

Centreon

Nagios

RedHat Linux

OpenLDAP

Oracle

Ubuntu

Vmware esx

Apache

Nginx

GIT

Windows

Sysload