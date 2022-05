Olivier LIARD

Chirurgien Maxillo-Facial à Albi, Docteur en Neurosciences, ancien Chef du Service de Chirurgie Plastique et Chirurgie Maxillo-Faciale de l'Hôpital Laveran à Marseille (validant pour les internes des deux spécialités). Membre de la Société Française de Chirurgie Plastique et Esthétique de la Face et du Cou et de la Société Française de Chirurgie Maxillo-faciale et Stomatologie, ma spécialité est exclusivement dédiée au visage qu'il soit traumatisé, post traumatique ou vieillissant. Master en Biologie du Vieillissement, DU de Microchirurgie, je pratique la chirurgie réparatrice, reconstructrice et esthétique de la face: liftings, palpébroplasties, rhinoplasties, otoplasties, réparation après exérèse de tumeurs cutanées, injections de toxine botulique et d'acide hyaluronique. Cette spécialité comporte la chirurgie osseuse traumatique faciale mais aussi orthognatique des maxillaires, dents de sagesse. Elle comprend l'implantologie (pose d'implants dentaires) et la chirurgie préimplantaire (greffes osseuse ou substituts) quand elle s'avère nécessaire. Titulaire d'un DU d'Expertise, je pratique des expertises dans ma spécialité.



