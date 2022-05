Olivier LIGNEUL

Compétences techniques et fonctionnelles

• Double compétence DSI et sécurité des systèmes d’information

• Direction d’équipes internationales multi-sociétés et multi-pays (Asie, US et EMEA)

• Schéma directeur, direction de projets internationaux, création et optimisation des processus opérationnels, refonte d’organisation, reporting auprès du CODIR et du COMEX

• Direction opérationnelle, gestion de crises, pilotage de système d’information en 24/24

• Stratégie SSI en direction générale, analyse de risque, éditeur de la méthode EBIOS



Ayant exercé plusieurs fonctions de direction dans les services managés pendant 10 ans, j’ai notamment acquis des compétences en systèmes d'information, dans la sécurité et les infrastructures chez Colt Telecom, Equant, AT&T Solutions et plus récemment l'ANSSI. J’ai également exercé pendant 4 ans la fonction de Directeur des Systèmes d’Information d’un groupe d’édition de logiciel international côté en bourse.



J'appartiens aujourd'hui à la DSI des ministères économiques et financiers



Certification : Examen ISMS Lead Auditor ISO/CEI 27001:2005 – Attestation n°1463 délivrée par LSTI (accrédité COFRAC)



Mes compétences :

Ebios

SSI

DSI

T�l�communications

CMMi

Process

Gouvernance

recrutement

International

Hosting

Manager

IT

ITIL

Budget