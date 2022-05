Olivier LIKENG

D'abord Formateur IT au CURIM de l'Université de Yaoundé I (Cameroun), j'ai travaillé par la suite comme Technicien Support Applicatif pour Servier pour le compte de Stefanini-EMEA (Belgique) avant de joindre en 2012 Capgemini comme consultant IT.

Mon travail actuel me permet de consolider mon expérience à l'international à travers des missions à l'étranger. De plus, sur le plan technique, j'ai réussi à m'intégrer dans le monde du BI (Business Intelligence) à travers une certification "SAS Base Programming for SAS 9.3" et une expérience dans le développement de modules de génération de données aléatoires pour l'anonymisation des données (de plus de 38 banques) pour le compte d'un client, de vérification et validation de la qualité des data sets. Le monde bancaire mettant en valeur le système mainframe, j'ai été formé comme développeur mainframe avec PL/I et DB2 auprès de Euroclear, la prestigieuse entreprise de Settlement et de Sécurisation des transactions inter-bancaires à travers différents pays.

En plus, dans le soucis de mieux travailler dans les équipes SCRUM, j'ai obtenu ma certification PSM1.

Depuis peu, je travaille aussi dans la mise sur pied d'un POC (Proof Of Concept) pour l'automatisation des tests de régression d'une application de gestion de transactions bancaires sur des plateformes mobiles fonctionnant sur Androïd.



Mes compétences :

SAS Base

Eclipse

Testdroid

SAS Macro

PROC SQL