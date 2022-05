Olivier LIMBACH

Après des expériences diverses dans le recouvrement, j'ai décidé de créer mon entreprise et vous propose de mettre mes compétences à votre disposition :

- j'interviens directement au sein de votre entreprise pour effectuer le recouvrement de vos créances

- j'effectue des missions de conseil pour améliorer la gestion de votre poste clients

- je propose également des formations notamment dans le domaine du droit du transport

- j'interviens également pour votre compte si vous souhaitez externaliser votre recouvrement.



Ces différentes compétences ont été acquises lors de mes expériences professionnelles chez EULER HERMES SFAC et RHENUS LOGISTICS ALSACE.

Au sein de la société RHENUS, je suis par ailleurs devenu un spécialiste du recouvrement dans le domaine du transport avec les différentes spécificités qui caractérisent ce secteur (Loi Gayssot notamment).



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. N'hésitez pas à me contacter...



Mes compétences :

Risque clients

Recouvrement judiciaire

Recouvrement de créances

Formation

Recouvrement amiable

Droit du transport

Droit

Relations clients

gestion des impayés

DSO - Délais de paiements

analyse financière