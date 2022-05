Olivier LINDAMULAGE DE SILVA

Je me présente, Lindamulage de silva Olivier.



Actuellement en dernière année d'école d'ingénieurs à l'ENSEM "Ecole Nationale supérieure d'électricité et de mécanique" filière ISN "Ingénierie des systèmes numériques" .

En parallèle je suis étudiant à la faculté des sciences et techniques de Nancy pour obtenir le master II en informatique spécialité AVR "Apprentissage, vision, robotique".



Depuis mes années aux collèges, j'étais fasciné par la robotique, l'informatique et j'aimais bricoler l’électronique avec des cartes programmables . Par la suite de l'obtention du baccalauréat, j'étudie pour concrétiser mon rêve qui est de travailler sur des projets axés sur la robotique et vision par ordinateur.



Durant mes études supérieures j'ai eu l'opportunité de développer plusieurs compétences et en approfondir d'autres, notamment le travail d'équipe, la rigueur, l'autonomie et dans le domaine technique et scientifique.



Par ailleurs, j'ai le désir de poursuivre en CIFRE après mon stage . Ainsi le stage sera une occasion pour tester mes aptitudes scientifiques, mon savoir-faire et mon savoir-être.



En espérant que mon profil vous intéresse, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Conception de protoype

MATLAB

Python

Vision par ordinateur

Java

Robotique

Recherche documentaire

Recherche scientifique

Machine learning

C

Teamwork

Opencv

Deep learning