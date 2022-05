Olivier LINOT

Récemment diplômé en tant que Technicien Supérieur en Automatisme et Informatique Industrielle,

je possède une première expérience enrichissante à Hydraulique 2000 Ouest - St Ouen l'Aumône.

J'ai pu travailler outre l'aspect bureau d'études, sur la maintenance d'armoires électriques, la réalisation de coffrets, la modification de câblages, ainsi que faire de la CAO sur See Electrical.



D'un naturel curieux et méthodique, ma soif d'apprendre me permettra d'intégrer votre équipe aisément. Je serai ravi de rejoindre la société, qui me permettra de m'exprimer sur mon nouveau plan de carrière.



Mes compétences :

Siemens Hardware

See Electrical

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

C++

C Programming Language

SIMATIC WinCC flexible

Unity pro

Schneider

Adobe Photoshop

InTouch

PL7 Pro

Vijeo designer