Olivier LIOCHON

Je suis dans le secteur B 2 B depuis 2002 :



J’aime garder le contact avec le client au travers du processus de fidélisation,

et continuer à prospecter et à découvrir les besoins de nouveaux clients.



Mon épanouissement réside dans l’assouvissement de ma curiosité professionnelle ainsi que la quête de nouveaux challenges.



Mes atouts :

Sens de l'Écoute,

Force de conviction et de persuasion

Curiosité professionnelle, Forte ténacité commerciale

Traitement naturel de l’appel

Création d'un climat de confiance

Esprit d'équipe

Pédagogue



Mes compétences :

Vente de produit addionnelle

Enquètes de satisfaction

Commerce B2B

Pré-recrutement au téléphone

Aprréhender les professionnels

Appels sortants

Montée de compétences d'une équipe