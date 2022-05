Olivier LIPAN

Manager de proximité et homme de terrain avec plus de 10 ans d’expérience dans l’animation d’équipes et le pilotage de projet dans la logistique de transport et de stockage, mon parcours entrepreneurial m’a amené à prendre des responsabilités de développement ou de réorganisation de centres et entrepôts dans le domaine de la supply chain. Dans chacune de ces expériences, j’ai su développer la productivité et le périmètre d’actions de ces sociétés de façon très significative.



J'ai consolidé ces acquis en obtenant en 2012 un Master 1 de Responsable en Logistique à l'AFT-IFTIM de Paris, au terme d'une formation ponctuée par une période d'activité professionnelle de plusieurs mois à SERVAL (groupes EDF-GDF suez) où j'ai été chargé d'optimiser les espaces de stockage des 11 plateformes logistiques des groupes.



je souhaite valoriser mon esprit entrepreneurial, mes capacités d’analyse et de synthèse, mes aptitudes de gestionnaire et de manager pour prendre la direction d’un service ou d’un site logistique, au sein d’une structure orientée client et tournée à l’international, avec une culture de l’excellence, de préférence dans le secteur Transport/Logistique, Distribution ou Stockage.



