Compositeur et chef d’orchestre, Olivier LLiboutry est né à Grenoble et y a vécu jusqu’à ses 18 ans.



Après un séjour de deux années à Tahiti puis de sept ans à Los Angeles, il s’est ré installé en Ile de France depuis 1994, où il compose pour le Cinéma:

« THRU THE MOEBIUS STRIP » production sino américaine 3D de science fiction, basée sur les travaux de Jean Giraud / Moebius (sortie prévue en 2006) ;

« MARIE DE NAZARETH » le dernier film de Jean DELANNOY ;

« L'AMOUR EN EMBUSCADE » drame franco australien de Carl SCHULTZ, avec Jacques Perrin ;

« PETTSON & PICPUS » long-métrage d’animation suédois de Albert Hanan KAMINSKI ;

« LES MILLE ET UNE FARCES DE PIF ET HERCULE » long-métrage d’animation de Bruno DESRAISSES; « GENERATION OXYGENE" » de Georges TRILLAT ;



la Télévision :

« NE DITES PAS A MA MERE… » de Diego BUNUEL, CAPA production, Canal +

« DISPARUS VOLONTAIRES » de CAPA production, M6 ;

« PASSEURS de MEMOIRES » documentaire France 3 de Project Image Films ;

« ADORABLE PETITE BOMBE » de Philippe MUYL ;

« UNE PASSION MEXICAINE » de François REICHENBACH ; (…)



le Disque ou la Scène:

« PIAF, JE T'AIME » comédie musicale (2 nominations et 1 Molières en 1996) ;

« DALI FOLIES » spectacle produit par Pierre Cardin ;

« LE COMTE DE MONTE CRISTO » comédie musicale en production (arrangements);

« WEST SIDE STORY FANTASY » suite pour violon et orchestre, commissionnée par Julian RACHLIN, violon; « NATHALIE ET SES AMIS » album de Nathalie LHERMITTE (…)



… et aussi pour de nombreux films publicitaires.



Olivier LLiboutry débute dans la musique par l'étude du violon, à l'âge de cinq ans, puis il apprend le piano et commence ses classes d'écriture (harmonie et contrepoint) au Conservatoire régional de Grenoble.

Après son BAC , il poursuit sa formation en cours privés à Paris, et, passionné par les possibilités naissantes de la musique électronique, il entre dans la classe de composition de musique électro-acoustique de Pierre Schaeffer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.



S'ensuivent ses premiers travaux pour l'audiovisuel et le disque, puis une série de concerts et de spectacles l'amène à Tahiti où il restera deux ans, travaillant pour la production musicale, radiophonique et télévisuelle locale.



En 1985, décidé à se perfectionner en arrangements musicaux et en musique de film, il se rend à Los Angeles, aidé par une bourse du Ministère des Affaires Etrangères, pour un cycle d'étude de trois ans qu'il partagera entre "GROVE SCHOOL OF MUSIC", "U.C.L.A", et le stage de musique de film du "B.M.I.", aux cotés de professeurs tels que Lalo SCHIFRIN, Bill CONTI, David RAKSIN, Alan SILVESTRI, Nelson RIDDLE, Ralph BURNS, Alyn FERGUSON, Earl HAGEN et bien d'autres…

Il sera diplômé en 1986 et 1988.

Il restera sept ans en Californie, et y enregistre deux albums, dont la musique du film « GENERATION OXYGENE ».

Il a obtenu en 1998 les diplômes de Direction d'Orchestre et de composition de l'Ecole Normale de Musique de Paris

En 2004 il séjourne 3 mois à Shenzhen, en Chine, pour y composer la musique du film « THRU THE MOEBIUS STRIP », production sino-américaine.